A cumprir a quinta temporada à frente do At. Madrid e com mais dois anos de contrato, Simeone é o treinador há mais tempo num clube na liga espanhola."É difícil para um treinador sustentar-se muitos anos num clube, aconteceu com toda a gente, execto no Arsenal. Há poucas possibilidades para nos reinventarmos continuamente e continuarmos no cargo", explicou. "É muito difícil dizer que quero ficar 10 anos, porque estou sempre a pensar que podem sentir a minha falta, como também o é dizer que me vou embora amanhã".Apesar de assumir a vontade de um dia treinar o Inter, onde joga o filho, o técnico abre a porta à renovação de contrato daqui a dois e anos e diz que dificilmente encontrará melhor clube para si do que o At. Madrid."A partir do momento em que disse que tinha dois anos de contrato, e depois de ter dito que um dia iria treinar o Inter de Milão, todos me veem fora do clube. Mas eu digo que, daqui a dois anos, posso renovar contrato", revelou. "Vai ser difícil encontrar uma equipa melhor que o At. Madrid no meu futuro como treinador. Posto isto, porque não continuar ligado a um lugar de que gosto, onde estou bem, onde há exigência?".A relação com a direção do At. Madrid é boa e Simeone recordou o esforço feito para manter Falcão no plantel numa altura em que o clube passava por dificuldades."O clube teve a capacidade, o que não era fácil, de manter o Falcão num momento complicadíssimo. Apostou-se no trabalho desportivo e foi aí que começámos a responder com resultados e, a partir daí, tiveram a criatividade de renovar e procurar soluções".