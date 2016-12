HUGE result for the Owls! What a win for Wednesday on Boxing Day! #swfcLIVE pic.twitter.com/TkVqY3VkBI — Sheffield Wednesday (@swfc) 26 de dezembro de 2016

O Sheffield Wednesday, orientado por Carlos Carvalhal, venceu esta segunda-feira em casa do líder Newcaslte, por 1-0, na 23.ª jornada do Championship.O português Lucas João entrou aos 77 minutos, numa altura em que o Sheffield já estava na frente do marcador, graças ao golo de Loovens aos 53 minutos.Com este triunfo importante, Carlos Carvalhal reforça o 6.º lugar do segundo escalão do futebol inglês, a nove pontos do líder Newcastle de Rafael Benítez.O Wolverhampton recebeu o Bristol City e venceu (3-2) com golos de Hélder Costa e Ivan Cavaleiro, este de penálti. A dupla portuguesa marcou pelo segundo jogo seguido e o Wolves ocupa o 15.º lugar.Já o Norwich perdeu 3-1 na deslocação ao reduto do Reading. Ivo Pinto e Nélson Oliveira foram titulares pelos canários, com o avançado português, de 25 anos, a fazer o golo da sua equipa que agora ocupa o 12.º lugar do Championship.E no Huddersfield-Nottingham, Hildeberto Pereira, jogador cedido pelo Benfica, abriu a contagem para os visitantes. Contudo, o Huddersfield virou o resultado na 2.ª parte e venceu 2-1, deixando o Forest, que não ganha há 4 jogos, na 18.ª posição.

Autor: Diogo Jesus