Dez minutos bastaram ao Sevilha para resolver de forma definitiva a questão de quem venceria a partida da 16.ª jornada da Liga espanhola, frente ao Málaga, disputada este sábado no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán. Com uma entrada impressionante, o conjunto treinado por Jorge Sampaoli encostou o adversário às cordas e, entre os 25 e os 35 minutos, chegou aos 4-0.Autores da proeza: Luciano Vietto (25' e 28'), Wissam Ben Yedder (34') e Vitolo (35'). Sem poder contar com os habituais laterais titulares, o técnico argentino apostou num onze de ataque, com Sarabia na esquerda e Mercado na direita. O resultado foi demolidor, sobretudo para o Málaga, que, no período complementar ainda conseguiu reagir - também fruto de uma certa desaceleração do conjunto andaluz - e chegar ao golo, por intermédio de Sandro Ramírez, quando estavam disputados 64 minutos.Mesmo reduzido a dez elementos, por expulsão de Adil Rami, ao minuto 61, por acumulação de amarelos, os sevilhanos mantiveram a vantagem, alcançando um resultado que lhes permite ascender provisoriamente ao 2.º lugar do principal escalão do futebol espanhol, ficando à espera daquilo que o Barcelona fará no dérbi catalão, com o Espanyol, no domingo. Os andaluzes somam agora 33 pontos, contra 31 do Barça.

Autor: João Lopes