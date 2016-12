Há resultados que, regra geral, os adeptos do futebol apelidam de 'goleadas das antigas' e este quarta-feira pode dizer-se que o Sevilha fez isso mesmo. Diante do Formentera - do quarto escalão -, e já depois da vitória por 5-1 fora de portas, a turma andaluza mostrou que não estava para brincadeiras, vencendo por inacreditáveis 9-1, o que no conjunto das duas mãos coloca o 'score' em... 14-2!Uma tarde de loucura em Sevilha, num jogo em que Jorge Sampaoli também não quis correr riscos - havia algum?! -, colocando em campo vários titulares. Uma vitória, então, construída de forma segura, com golos de Ganso (14'), Luciano Vietto (22', 43' e 45'), Pablo Sarabia (27' e 77') e Ben Yedder (24', 55' e 88'), numa noite na qual Gabri Gómez colocou os forasteiros no marcador.

Autor: Fábio Lima