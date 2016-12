Continuar a ler

Agressividade e organização



Para o antigo técnico de V. Guimarães, Sp. Braga, Académica e Olhanense, há um fator determinante que o Nantes deve ter para alcançar o sucesso. "É importante haver agressividade. Uma equipa organizada, na qual todos trabalham e sabem o que têm a fazer. Estou feliz com os meus jogadores porque estas vitórias são para eles", explicou, acrescentando que o Nantes pode melhorar e subir vários lugares na tabela: "O campeonato francês não é fácil. Tirando as três ou quatro equipas que estão lá em cima e têm realmente uma força diferente das outras, a restante classificação pauta-se pelo equilíbrio e, nesse caso, sobressai quem joga de forma organizada e com uma boa mentalidade. É isso que estamos a implementar no Nantes, um clube histórico onde trabalhamos com o maior prazer."



Sérgio Conceição é, por estes dias, um dos treinadores do momento em França. O português chegou ao aflito Nantes e fez aquilo que nunca tinha feito na carreira: entrar num novo clube com duas vitórias seguidas, neste caso, uma para a Taça da Liga que colocou os canários nos ‘quartos’ da competição e outra no campeonato. Embora tenha disposto de pouco tempo, conseguiu transmitir uma ideia de jogo à equipa e o Nantes já vê a luz ao fundo do túnel no que toca à permanência."Há sempre uma primeira vez para tudo. Para as coisas boas também [risos]. Tivemos de organizar uma série de coisas, principalmente a equipa. Trabalhámos bem os princípios básicos do futebol e demos a conhecer aos jogadores os pontos fortes e fracos dos adversários. E são importantes os treinos. Eu não quero saber se o jogador tem 19 ou 32 anos, ou se ganha 500 mil euros ou 3 milhões. O que peço é trabalho e respeito. E dou os parabéns aos meus jogadores porque respeitam o que lhes pedimos e respondem em campo", explicou Sérgio Conceição a Record.

