Face a esta declaração, as instâncias disciplinares da Federação Italiana de futebol abriram um processo e aplicaram a sanção de 20 dias de suspensão e uma multa de 10 mil euros a Lulic, mas não atribuíram conotação racista às suas palavras, caso contrário, a pena a aplicar teria sido muito mais pesada.



De acordo com os órgãos de comunicação italianos, a suspensão terá efeitos a partir de sexta-feira, os quais serão amenizados pela quadra natalícia, visto que Lulic irá estar ausente um jogo apenas, frente ao Crotone, a 08 de janeiro, para a 19.ª jornada da liga italiana.

O médio bósnio da Lazio Senad Lulic foi esta quinta-feira suspenso por 20 dias, o que lhe acarretará a ausência de um jogo, depois da polémica em que se envolveu com o central alemão de origem serra-leonesa Antonio Rudiger."Rudiger agora já fala antes dos jogos. Mas há dois anos estava em Estugarda a vender meias e cintos e agora é um fenómeno", declarou Lulic ao canal italiano Mediaset Premium, depois da derrota da Lazio no dérbi com a Roma.

Autor: Lusa