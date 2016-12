Continuar a ler

Esta sanção foi aplicada depois da troca de insultos entre Mashaba e o presidente da SAFA, Danny Jordaan, que ocorreu após o jogo de qualificação para o Mundial de 2018 em que a África do Sul venceu o Senegal, por 2-1, deixando a seleção sul-africana no segundo lugar do grupo D em igualdade com o líder, o Burkina Faso.O técnico foi criticado publicamente no mês passado pelo presidente e diretor executivo, por não ter conseguido qualificar a equipa nacional para a Taça das Nações Africanas (CAN) de 2017.