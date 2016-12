A sede do RB Leipzig ficou ontem destruída devido a um incêndio de grandes proporções. "No domingo [ontem] à noite, por volta das 17 horas [16 em Lisboa], um incêndio devastador começou de repente nas instalações do SG LVB Leipzig. Em poucos minutos todo o edifício estava cheio de fumo", relatou o jornal alemão ‘Bild’. A origem do incêndio é ainda desconhecida, assim como a totalidade dos danos que daí resultaram.O RB Leipzig tem sido a verdadeira surpresa do futebol alemão – ocupa o 2º lugar da Bundesliga, com os mesmos 36 pontos do líder Bayern – muito por força da sua rápida ascensão nos últimos anos. O clube fundado em 2009 subiu este ano à Bundesliga após seis épocas a disputar os escalões inferiores. Segundo a imprensa alemã, a empresa Redbull terá investido cerca de 300 milhões de euros no clube e isso levou a um ódio crescente por parte de outros emblemas alemães.Esta não é, contudo, a primeira vez que o Leipzig se vê envolvido em problemas destes. Em 2010, o relvado que fora semeado pelo clube foi alvo de ataques por parte dos fãs do Lokomotiv Leipzig.