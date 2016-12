Continuar a ler

O Inter Milão apresentou de início João Mário, que foi substituído aos 69 minutos, por Banega, e ficou em inferioridade numérica perto do final, na sequência da expulsão do brasileiro Felipe Melo, aos 90'+2.Com este triunfo, a formação milanesa subiu provisoriamente ao sétimo lugar, com 27 pontos, menos 15 do que a líder Juventus, que venceu no sábado na receção à Roma.