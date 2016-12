Sam Allardyce vai ser o novo treinador do Crystal Palace, revelou esta sexta-feira a 'Sky Sports'. Segundo a imprensa inglesa, o antigo selecionador inglês já chegou a acordo com os londrinos para assumir o cargo, tendo como objetivo salvar a equipa da descida - o conjunto da capital inglesa está apenas um ponto acima da linha de água.Desta forma, Allardyce volta assim ao ativo, depois de ter saído da seleção inglesa ao final de pouco mais de dois meses no cargo e envolto em polémica. En setembro, o treinador viu-se no meio de um escândalo sobre negócios ilícitos denunciado pelo 'Telegraph' - Allardyce aceitou receber 460 mil euros para ajudar um grupo de investidores estrangeiros a contornar os regulamentos da Federação Inglesa no que toca a transferências de jogadores.