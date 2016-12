Continuar a ler

O avançado, de 26 anos, alinhou em apenas duas partidas na Premier League esta época e a última foi no empate (1-1) com o Manchester United, a 27 de novembro, sendo ele o autor do golo do West Ham.



O senegalês Diafra Sakho foi operado à coluna e vai estar afastado dos relvados entre seis a oito semanas, falhando a presença na Taça das Nações Africanas (CAN), disse esta quinta-feira o treinador do West Ham, Slaven Bilic."Ele foi submetido a uma cirurgia na coluna e ficará fora entre seis a oito semanas. Claro que isso vai deixá-lo fora da Taça das Nações Africanas (CAN)", referiu Bilic, em antevisão à deslocação dos hammers a Swansea, em jogo da liga inglesa.

Autor: Lusa