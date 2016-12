Ligado à Nike praticamente desde os primeiros passos enquanto futebolista profissional, Cristiano Ronaldo tem uma espécie de superstição no que às cores das suas chuteiras diz respeito. É que nos pés do melhor do Mundo não podem entrar botas totalmente negras, segundo confidenciou Max Blau, vicepresidente da Nike Football Footwear, ao portal Goal. Mas, então, por que Ronaldo não gosta de utilizar chuteiras pretas?"Tudo começa nele. Acho que é um jogador fantástico, mas ele é o primeiro a dizer que pode evoluir. Diz que pode ser melhor e que fará a sua parte, mas também precisa de nós. Isso coloca-nos muita pressão. Temos sempre de pensar em algo novo para o ajudar. Foi daí que criámos as novas Mercurial Superfly", começou por revelar, passando depois à peculiar questão da cor das chuteiras."Todos os jogadores têm uma cor preferida e está cientificamente provado que a cor das chuteiras ativa a mente do jogador. Se te sentes melhor, vais jogar melhor. A razão principal da cor é para dar confiança. Por exemplo, o Ronaldo não gosta de usar chuteiras pretas porque sente que é uma cor que parece lenta e ele precisa de se sentir rápido", explicou.

Autor: Fábio Lima