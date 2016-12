Luis Enrique defende com unhas e dentes os seus jogadores e, no que diz respeito a Lionel Messi, o treinador do Barcelona não vacila mesmo. Em entrevista ao canal de televisão do clube catalão, o técnico considerou "ridícula" qualquer comparação entre o argentino e "outros"."É ridículo que o comparem através de prémios, melões de ouro, etc... Não houve ninguém como ele e com isso não há nada a fazer. Não vale compará-lo com craques anteriores do futebol. Antes eram menos fortes fisicamente. Agora é tudo muito controlado, os jogadores recebem muita informação, os treinadores estão muito mais preparados. Que um jogador possa fazer isto numa época...! Não haverá outro igual", afirmou.A 3 pontos do líder Real Madrid, o Barcelona continua com as mesmas aspirações no que à conquista do título diz respeito e disso dá conta Luis Enrique. "Vendo o que fazemos no treino, apesar dos altos e baixos habituais que aparecem durante a época, valorizando e analisando o que o plantel trabalha, tudo nos faz pensar que chegarão títulos no final da temporada: somos os que jogamos melhor e os que temos as ideias mais claras".

Autor: Sofia Lobato