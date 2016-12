Continuar a ler

EQUIPA/PROVA GOLOS Liga dos Campeões 96 Mundial de Clubes 5 Europeu de seleções (fases finais) 9 Real Madrid 381 Seleção Nacional 68 Competições europeias 98





Cristiano Ronaldo fechou com chave de ouro um 2016 inesquecível, depois da conquista do Mundial de Clubes pelo Real Madrid. E, como não podia deixar de ser, com golos em catadupa. Um hat trick, mais precisamente, que deixou o craque português ao lado de Luis Suárez, Lionel Messi e César Delgado como melhores marcadores (com 5 golos) de sempre desta competição - desde que a mesma assumiu o atual formato, em 2000, sucedendo à Taça Intercontinental.De facto, começa a ser quase rotineiro o português subir ao topo da lista de goleadores dos sítios por onde atua. Entre clubes e competições, são já seis os palcos onde CR7 é líder histórico.

Autor: João Socorro Viegas