"Uma fonte próxima do treinador confirmou a saída de Vrba dentro das recentes medidas no clube", acrescenta a nota federativa.Vrba, de 53 anos, assumiu o cargo no verão depois de ter sido despedido do comando da seleção checa, que saiu do Euro2016, em França, sem qualquer vitória.O checo, que somou cinco vitórias, cinco empates e sete derrotas no campeonato russo com o Anzhi, ganhou notoriedade à frente do Viktoria Plzen, que levou a vencer a liga checa em 2011 e 2013 e à Liga dos Campeões.