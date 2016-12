Cristiano Ronaldo nunca irá esquecer 2016, porque foi um ano mágico em que conquistou a Liga dos Campeões pelo Real Madrid e o Europeu com a Seleção, dois dos troféus mais importantes do futebol, e ainda a prestigiada Bola de Ouro. Mas hoje, no Japão, escreverá mais uma página dourada do seu álbum de ouro se erguer o especial Mundial de Clubes.

O internacional português, de 31 anos, já conquistou esta prova duas vezes – no Manchester United (2008) e já no Real Madrid (2014) –, sendo o único jogador a ter marcado nesta competição por duas equipas europeias diferentes.

Ainda assim, CR7 precisa de um hat trick para igualar Lionel Messi, Luis Suárez e César Delgado, como máximos goleadores da história do torneio. Com 52 golos em 56 jogos disputados neste ano civil (Real e Seleção), Cristiano está em grande forma, tendo já faturado nas ‘meias’ frente ao América.

O Real Madrid, que fez a festa na edição que se realizou em Marrocos, procura manter a hegemonia dos emblemas europeus no Mundial de Clubes, que venceram oito das últimas nove edições – apenas o Corinthians se intrometeu em 2012, ao surpreender o Chelsea –, e aproximar-se do Barcelona, equipa com mais provas no palmarés (3). Mas, para tal, os merengues terão pela frente o sensacional Kashima Antlers, anfitrião que teve de vencer três jogos para chegar à final.

Talismã Sergio Ramos

Com Pepe fora de combate, Zidane já pode voltar a contar com o capitão Sergio Ramos no onze. E se o talismã merengue voltar a ser decisivo com um golo nos descontos? "Prefiro que o Real Madrid vença e que não tenha de esperar por um golo meu tão em cima do final!", brincou Sergio Ramos: "Nos últimos anos tenho feito golos decisivos no final mas penso que os adeptos ficariam mais descansados se o triunfo chegasse mais cedo", prosseguiu Ramos. Com o vídeo-árbitro no centro das atenções, o juiz principal será o zambiano Janny Sikazwe.