Na votação deste ano, Ronaldo assume a liderança que foi de Messi em 2015, que desceu para o 2.º posto este ano. A publicação britânica sublinha o "aparente desejo insaciável de fazer tudo" de CR7 - "desde fotografias informais do balneário" aos "maiores espetáculos de futebol" - e aplaude o papel decisivo do internacional português na conquista da Champions do Real Madrid ou no banco, na final do Euro'2016 onde "rugiu, gesticulou e empurrou" os companheiros de Seleção até à vitória frente a França.Na votação deste ano, Ronaldo assume a liderança que foi de Messi em 2015, que desceu para o 2.º posto este ano.

Ronaldo (quem mais?) eleito melhor jogador do ano

Uma surpresa ou nem por isso? Depois de conquistada a quarta Bola de Ouro ou analisados os números (astronómicos) de golos e troféus que Cristiano Ronaldo somou em 2016, foi sem surpresa que o internacional português foi escolhido pelo 'The Guardian' como o melhor jogador do ano, num top 100 elaborado pelo jornal britânico e que tem mais seis jogadores lusos destacados: Pepe, Adrien Silva, Nani, Rui Patrício, Raphaël Guerreiro e Renato Sanches.Leo Messi e Luis Suárez ocupam os outros dois lugares do pódio.

Autor: Sofia Lobato