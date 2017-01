Continuar a ler

Também Pepe não irá defrontar o Sevilha, devido a





Lista de convocados:

Guarda-redes: Navas, Casilla e Yáñez;

Defesas: Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo, Coentrão e Danilo;

Médios: Kroos, James, Casemiro, Asensio, Modric, Odegaard e Isco.

Avançados: Morata, Benzema e Mariano.





Também Pepe não irá defrontar o Sevilha, devido a problemas no gémeo da perna esquerda . Já Fábio Coentrão entra nas contas de Zidane para o jogo da Taça do Rei.: Navas, Casilla e Yáñez;: Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo, Coentrão e Danilo;: Kroos, James, Casemiro, Asensio, Modric, Odegaard e Isco.: Morata, Benzema e Mariano.

Cristiano Ronaldo não vai defrontar o Sevilha, na quarta-feira, em jogo dos oitavo de final da Taça do Rei. O internacional português ficou fora da lista de convocados por Zidane de forma a descansar. No entanto, não há qualquer problema físico com o 7 merengue.Assim, Ronaldo deverá voltar aos relvados no sábado diante do Granada, na 17.ª jornada da liga espanhola.

Autor: Marta Correia Azevedo