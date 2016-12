Continuar a ler

O museu de CR7 no Funchal vai ganhar mais três ‘hóspedes’. Um dos prémios é do Eurosport, que nomeou o português Estrela Mundial de 2016. Ronaldo (40% dos votos) ficou à frente do ‘sprinter’ Usain Bolt (25%) e do nadador Michael Phelps (12%). Por seu turno, a Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol distinguiu Ronaldo com o galardão de Melhor Marcador Internacional de 2016. Finalmente, o L’Équipe atribuiu-lhe o prémio de Futebolista do Ano. E a procissão ainda vai no adro!