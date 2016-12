Continuar a ler

Posteriormente foi tempo de agradecer aos companheiros de equipa e de deixar um obrigado especial ao treinador campeão da Europa em julho: "Tenho de agradecer aos meus colegas da Seleção e do Real, ao nosso treinador Fernando Santos que sei que está aí. Espero que ganhe este prémio e que em janeiro ganhe o de melhor treinador do Mundo".

Cristiano frisou depois que alguns continuam a torcer o nariz ao seu valor, mas foi conclusivo: "As pessoas continuam a duvidar de mim, do Real Madrid, da Seleção Nacional, e temos aqui as provas. Ganhámos tudo. Por isso foi um ano fantástico, estou muito feliz".