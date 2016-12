Continuar a ler

Em quatro minutos, Crivelli (59) e Danic (63) fizeram os golos que permitiram ao Bastia sair de Rennes com os três pontos e subir ao 13.º lugar da Liga francesa, com 20 pontos.Sio, aos 71, ainda reduziu para a equipa da casa, mas o golo não foi suficiente para evitar que o Rennes se atrasasse na luta pelos postos europeus, já que agora é sexto, com 26 pontos, menos um que o Lyon, que ainda não jogou e tem um encontro em atraso, e dois do que o Guingamp.Também o Toulose perdeu pontos em casa, ao empatar 1-1 com o Nancy, o 14.º classicado da 'Ligue 1' com 20 pontos.Ait Bennasser marcou o golo dos visitantes ao 33 minutos, mas Christopher Jullien, aos 85, minimizou os estragos para o Toulouse, que é sétimo, com 27 pontos.Nos outros encontros disputados este sábado, o Montpellier goleou o Bordéus (4-0) e o Lorient recebeu e venceu o Saint-Étienne.O jogo entre Caen e Metz, previsto inicialmente para este sábado, foi adiado para domingo, devido ao forte nevoeiro que se fazia sentir na Normandia.