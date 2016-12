A 'Marca' escolheu Renato Sanches como o 50.º melhor jogador do Mundo em 2016. O jornal espanhol tem vindo a revelar gradualmente o top'100 no seu site e, depois de Jonas, cuja posição (64.+) foi divulgada ontem , esta terça-feira foram publicados os nomes entre o 41.º e o 50.º posto, com o médio do Bayern Munique presente.No texto que acompanha a escolha, pode ler-se que "um magnífico ano deu a Renato Sanches o Golden Boy. Com 18 anos, e após render em grande nível no Benfica, foi peça-chave na conquista do Europeu por Portugal. Participou em seis jogos na fase final e marcou um grande golo nos 'quartos' diante da Polónia. Antes da competição, o Bayern já tinha fechado a sua contratação por 35 milhões de euros, convencido do seu potencial."