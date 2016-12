Continuar a ler

REAL MADRID: Keylor; Carvajal, Ramos, Varane e Marcelo; Casemiro, Kroos e Modric; Lucas Vázquez, Cristiano Ronaldo e Karim Benzema.Zinedine Zidane.Sogahata; Daigo, Ueda, Shoji e Shuto; Endo, Shibasaki, Ogasawara e Nagaki; Shoma e Mu.Masatada Ishii (Japão)---------------Já são conhecidos os alinhamentos oficiais das duas equipas.---------------O Real Madrid, campeão europeu, defronta o Kashima Antlers, campeão japonês, na final do Mundial de Clubes, com a possibilidade de conquistar outro troféu de peso, algo que para Cristiano Ronaldo tem ainda mais importância em termos de currículo no que seria o fechar de 2016 em glória depois da Champions, do Euro'2016 e da distinção individual que é a prestigiada Bola de Ouro.O internacional português, de 31 anos, já conquistou esta prova duas vezes – no Manchester United (2008) e já no Real Madrid (2014) –, sendo o único jogador a ter marcado nesta competição por duas equipas europeias diferentes.Ainda assim, CR7 precisa de um hat trick para igualar Lionel Messi, Luis Suárez e César Delgado, como máximos goleadores da história do torneio. Com 52 golos em 56 jogos disputados neste ano civil (Real e Seleção), Cristiano está em grande forma, tendo já faturado nas ‘meias’ frente ao América.O Real Madrid, que fez a festa na edição que se realizou em Marrocos, procura manter a hegemonia dos emblemas europeus no Mundial de Clubes, que venceram oito das últimas nove edições – apenas o Corinthians se intrometeu em 2012, ao surpreender o Chelsea –, e aproximar-se do Barcelona, equipa com mais provas no palmarés (3).Mas, para tal, os merengues terão pela frente o sensacional Kashima Antlers, anfitrião que teve de vencer três jogos para chegar à final.