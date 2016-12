Um efusivo abraço de Quique Flores a Lionel Messi, no dérbi de domingo entre Barcelona e Espanyol , desatou a indignação no seio dos adeptos pericos, insatisfeitos por terem visto o seu treinador a tratar de forma carinhosa a máxima figura do arquirrival, obrigando mesmo o técnico a explicar toda a situação. Fê-lo esta quarta-feira, na antevisão ao duelo com o Alcorcón, referente à 2.ª mão dos 16-avos-de-final da Taça do Rei."Quero dar o meu ponto de vista e transmiti-lo aos adeptos, que são o mais importante. Se desiludi algum adepto, peço desculpa, pois não é minha intenção fazê-lo. Estou identificado com o Espanyol, agradecido de forma máxima pela forma como fui recebido. Senti-me frustrado por perceber que aquela minha reação foi incómoda para os adeptos. Lamento", começou por dizer, explicando depois o porquê de ter reagido daquela forma."Quero que entendam que o que tento fazer é tratar da melhor forma todos os rivais, sempre o fiz, independentemente das equipas ou das categorias. Tento sempre representar da melhor forma o Espanyol, de forma a que os adeptos se sintam orgulhosos. Peço desculpa se feri a sensibilidade dos nossos. Mil desculpas aos adeptos e espero que nos continuem a apoiar, para crescermos, mantendo a nossa relação, pois é uma das nossas armas fundamentais", considerou.

Autor: Fábio Lima