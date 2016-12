O treinador do West Bromwich Albion, Tony Pulis, comparou a entrada em funções de José Mourinho no Manchester United com o período de transição no clube de Old Trafford entre os históricos Matt Busby e Alex Ferguson. Para Pulis, Mourinho é o homem certo para forjar nova era de sucesso nos red devils."Quando Matt [Busby] saiu, foram necessários três ou quatro treinadores até chegar Alex [Ferguson] e resolver a questão, colocando tudo em marcha de novo. E agora, acho que eles escolheram o homem certo", salientou Pulis em declarações à BBC, após a derrota do WBA em casa diante do United (0-2) "Eles têm de apoiar Mourinho e tenho a certeza de que o farão. Se não for este ano, será no próximo que o United começará de novo a ganhar troféus. Está escrito na cara do homem, ele tem vencido em todos os países onde trabalhou. Ele sabe o que fazer para ganhar", reforçou o treinador do WBA.