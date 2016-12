Continuar a ler

"Fomos vítimas de um sério prejuízo desportivo. A Juventus já está a relaxar ao sol e amanhã treinará com temperaturas 20º graus superiores às de Milanello", frisou o presidente do Milan.O presidente da equipa sublinhou que os milaneses só irão aterrar em Doha na quarta-feira à noite, pelo que terão apenas um dia para se prepararem para a final.O AC Milan, que perdeu com a Juventus na final da Taça de Itália da época passada, vai enfrentar os campeões de Itália na sexta-feira, na capital do Qatar.