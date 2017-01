Continuar a ler

"Espero poder construir marca positiva no futebol angolano, visto que a minha família é quase toda angolana, é um orgulho. Era um objetivo pessoal treinar no Girabola, por isso troquei o Hearts of Oak pelo Santa Rita FC, o meu representante e irmão Carlos Moniz convenceu-me do projeto ambicioso do clube", explicou o técnico português, em declarações à Lusa.Sérgio Traguil tem no currículo, além das escolas do Benfica, clubes como o Atlético Clube Portus Alacer, Estrela de Portalegre e os nigerianos Kaduna United, Elite Football Academy e AGO FC.A chegada ao primeiro escalão do futebol angolano foi decisivo para aceitar o "desafio" do Santa Rita FC, apesar de terem surgido outras possibilidades para si."Existe muito para desenvolver, construir, não só ao nível da equipa principal como da formação do clube. É um desafio difícil e por isso interessante, testar ao máximo as minhas capacidades fará com que me obrigue a evoluir mais a cada dia que passa", sustentou.Sérgio Traguil é para já o segundo treinador português do Girabola em 2017, depois de Carlos Vaz Pinto ter trocado o Académica do Lobito pelo Recreativo do Libolo, no qual substituiu o também português João Paulo Costa.O Girabola de 2017 conta com 16 equipas e vai ser disputado entre fevereiro e novembro, com o 1.º de Agosto a defender o título nacional conquistado na última época.