Sandro Embaló pode estar perto de regressar a Portugal. O defesa, de 20 anos, atualmente ao serviço da equipa B Génova, é alvo de forte interesse de clubes lusitanos, que estão a tentar garantir o possante jogador a título de empréstimo. No entanto, também há formações transalpinas na corrida, como Diogo Henriques, empresário do jogador, explicou ao nosso jornal."Fui abordado por mais do que um clube português sobre quais as possibilidades de contratar o Sandro no mercado de inverno. Ainda não tive qualquer proposta formal. De qualquer forma, e indo de encontro às pretensões do Génova, o empréstimo afigura-se como a alternativa mais viável. Tem mais dois anos de contrato e integra regularmente os treinos com a equipa principal, tendo já sido convocado para três jogos. A Serie B é neste momento a hipótese mais concreta", garantiu o empresário.Refira-se que Sandro Embaló passou por Alverca, Sporting, Sp. Braga e U. Leiria durante a sua formação, antes de se mudar para o At. Madrid, onde esteve duas temporadas. Na época passada mudou-se para o Génova, onde tem evoluído junto da equipa principal.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto