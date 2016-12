Continuar a ler

O treinador do Real Madrid, Zinedine Zidade, prepara o primeiro jogo do Real Madrid em 2017, que se disputa a 04 de janeiro, com o Sevilha, da primeira mão dos oitavos de final da Taça do Rei.





O internacional português Pepe voltou esta quarta-feira a treinar-se à margem do plantel do Real Madrid, na segunda sessão do clube madrileno de futebol após a quadra natalícia, na qual Fábio Coentrão voltou a estar ausente.O defesa central, que falhou o recente Mundial de clubes, que o Real Madrid venceu, por problemas musculares, fez apenas alguns exercícios com a bola, num treino que não contou com Coentrão, Sergio Ramos, Lucas Vazquez e Kovacic.

Autor: Lusa