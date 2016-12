Continuar a ler

Após quatro dias no ginásio, Sérgio Ramos subiu ao relvado, mas para cumprir um plano individual de recuperação dos problemas musculares que o afetam, ao lado do preparador físico Javier Mallo.



De fora das opções do treinador francês Zinedine Zidane estão Lucas Vázquez e Mateo Kovacic, que deverão falhar o primeiro jogo dos 'merengues' em 2017, frente ao Sevilha, para os oitavos de final da Taça do Rei.

— Real Madrid C. F. (@realmadrid) 30 de dezembro de 2016

Pepe e Fábio Coentrão regressaram esta sexta-feira aos treinos do Real Madrid sem limitações, recuperados dos problemas musculares.Após o regresso aos trabalhos depois da pausa natalícia, a 27 de dezembro, o defesa central e o lateral esquerdo cumpriram três sessões à margem do plantel, mas voltaram a trabalhar com o resto da equipa.