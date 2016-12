Continuar a ler

Segredo do sucesso



O Special One já faz parte do passado e Pedro mostra-se maravilhado com o trabalho de Conte no clube de Stamford Bridge, cujo percurso esta época, na Premier League, é bem diferente... talvez por não estar envolvido na Champions [ver quadro]. "A confiança está na base do sucesso. Ele tem sido muitíssimo bom. Transmitiu confiança a todos os jogadores e a equipa começou a funcionar coletivamente e a ganhar jogos. Foi bastante fácil, bastou que Conte desse uma volta à forma como as coisas estavam", sublinhou o extremo.

Pedro não é meigo ao analisar a última etapa do consulado de Mourinho no Chelsea. "O que falhou em 2015/16? Quase tudo! Nada estava bem! A equipa estava muito em baixo na classificação e isso refletia-se no estado de espírito de todos nós. O nível de confiança estava muitíssimo baixo, tudo corria mal! Foi o acumular de várias situações. Nada estava certo!", disse o extremo dos blues, que assinou um golo ao Bournemouth no Boxing Day.O contraste é impressionante quando se recua a 20 de agosto de 2015, dia em que Pedro se pronunciou pela primeira vez, após o Special One o ter contratado ao Barcelona. "Mourinho é uma das principais razões por eu estar aqui. Ele ganhou títulos em todos os lugares por onde passou. Estou ansioso por jogar sob o seu comando", afirmou o atacante, que sensivelmente um ano mais tarde, a 25 de outubro de 2016, se referiu ao português respeitosamente: "Mourinho sempre foi correto e claro comigo!"

Autor: Nuno Pombo