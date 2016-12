O Paris SG voltou esta quarta-feira, no fecho da primeira volta, às vitórias na Ligue 1, batendo em casa, de forma clara, o Lorient por 5-0, em partida referente à jornada 19 da prova. Um triunfo importante, depois do desaire ante o Guingamp, mas também porque permite reduzir para 5 a diferença pontual para o líder Nice, que esta noite empatou diante do Bordéus.Thomas Meunier (25'), Zargo Touré (44' p.b.), Thiago Silva (50'), Edinson Cavani (63' pen.) e Lucas Moura (70') fizeram os golos dos campeões gauleses, diante de uma equipa na qual o português Cafú ficou os 90 minutos no banco de suplentes.Consulte o direto do jogo e os resultados da prova

Autor: Fábio Lima