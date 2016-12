Continuar a ler

Fontes próximas do jogador revelaram que as imagens foram captadas na quinta-feira passada numa discoteca de Madrid, depois de o capitão da equipa valenciana ter participado num jantar com amigos."Não serve de desculpa, mas estava num momento de lazer e não tinha treino no dia seguinte", referiu o futebolista, de 27 anos.O vídeo começou a circular nas redes sociais na segunda-feira, provocando uma profunda revolta nos adeptos do Valencia."Sinto muito o que aconteceu", concluiu o colega de equipa dos portugueses Nani e João Cancelo.Na sexta-feira, o técnico do Valencia, Cesare Prandelli, deu folga ao plantel, uma vez que o encontro com o Real Madrid foi adiado, devido à participação dos merengues no Mundial de Clubes, onde se sagraram pentacampeões mundiais, após derrotarem o Kashima Antlers por 4-2, após prolongamento.