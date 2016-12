João Mário e Cristiano Ronaldo integraram a Seleção Nacional que conquistou o Euro no último verão. A poucos dias da FIFA anunciar o melhor jogador do ano – 9 de janeiro –, o médio considera que este ano não haverá qualquer surpresa na altura de anunciar o vencedor. "É impossível o Cristiano não ganhar depois do ano perfeito que teve. Nem sequer é possível haver qualquer discussão sobre isso", defende.

Autor: João Soares Ribeiro