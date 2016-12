Continuar a ler

A confirmarem-se estes valores, a transferência de Óscar será a mais lucrativa de sempre para o Chelsea, que tinha o recorde fixado em 58,7 milhões de euros, verba que os londrinos arrecadaram quando venderam o também brasileiro David Luiz, antigo jogador do Benfica, para o Paris Saint-Germain.Este foi também o segundo negócio 'milionário' do Chelsea com um clube chinês, depois de ter vendido, em janeiro, outro brasileiro, Ramires, igualmente ex-Benfica, para o Jiangsu Suning, a troco de 23,4 milhões de euros."Agradecemos a Oscar o seu maravilhoso trabalho e desejamos-lhe a melhor das sortes para o seu futuro", pode ler-se no comunicado dos blues divulgado no seu site oficial.Sofia Lobato com Lusa