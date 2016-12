Thanks to my teammates & of course - congrats to my boys to this crucial win against #AFC PS: Don't worry - I'm still alive #MCIARS pic.twitter.com/det9q7C8Wp — Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) 18 de dezembro de 2016

A euforia está na origem de muitas reações através das redes sociais e este é um exemplo paradigmático de que o melhor é investigar um pouco antes de carregar no 'gatilho', ou então não brincar com coisas sérias.Na origem desta onda de comentários via Twitter esteve a homenagem que os futebolistas do Manchester City decidiram fazer ao companheiro lesionado Ilkay Gündogan, antes do jogo de domingo frente ao Arsenal Os onze elementos escalados pelo treinador Pep Guardiola entraram em campo com a camisola do médio alemão, desencadeando comentários de pessoas mal informadas e, sobretudo, de 'brincalhões' que entenderam tratar-se de uma atitude exagerada por parte dos citizens - Gündogan, recorde-se, lesionou-se com gravidade e deverá estar parado entre seis a oito meses.As coisas assumiram proporção tal que o médio decidiu intervir, com uma mensagem na qual agradece a solidariedade dos companheiros de equipas, felicita-os pelo triunfo e deixa este P.S.: "Não se preocupem - ainda estou vivo".