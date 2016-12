Dele Alli assinou pelo Tottenham em fevereiro de 2015, numa transferência que ficou registada por 6,63 milhões de euros. Depois de completar o resto da temporada no MK Dons, o médio seria um dos pilares dos spurs na boa campanha realizada em 2015/16, assegurando ainda a um lugar no onze da seleção inglesa que disputou o Euro'2016.

O episódio ocorreu na primeira metade de 2014 e terá contribuído para que o Liverpool perdesse a oportunidade de contratar de Dele Alli. O médio, que acabaria por assinar pelo Tottenham em 2015, confirmando o que dele se esperava quando estava no modesto MK Dons, nunca escondeu que Steven Gerrard era o seu ídolo, mas o veterano capitão dos reds cometeu um deslize..."Na altura quando eu estava no MK Dons existia interesse por parte do Liverpool na minha contratação. mas isso foi antes de eu ter sequer começado a falar com o Tottenham - acho que foi uns seis meses antes", começou por contar Alli em declarações ao programa da BBC, 'Football Focus'."Fomos até lá e penso que eles sabiam que o Steven Gerrard era o meu herói, por isso disseram-me que ele estaria presente para me conhecer. Mas quando cheguei ele não estava, aparentemente porque tinha adormecido. Penso que tinha um jogo no dia seguinte, pelo que compreendo", acrescentou o médio de 20 anos.