O avião transportava o clube brasileiro para o desafio da primeira mão da final da Taça Sul-americana, com os colombianos do Atlético Nacional, e caiu em Cerro Gordo, a 17 quilómetros do aeroporto de Medellín, supostamente por falta de combustível. Morreram 71 dos 77 ocupantes.



Entre as vítimas estavam quase todos os jogadores da Chapecoense, bem como dirigentes e jornalistas.



Na quarta-feira, num ambiente festivo, as bancadas do Maracanã começaram a receber adeptos duas horas antes do encontro, com quase 60 mil assentos de 78.800 disponíveis a ficarem ocupados.



Os futebolistas Neymar, Rafinha e Joan Capdevila e o ex-jogador Zico, entre outros, homenagearam na quarta-feira o clube Chapecoense no 13.º Jogo das Estrelas, disputado no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, Brasil.O encontro, organizado pelo brasileiro Zico, destinou a maior parte das verbas angariadas aos familiares das vítimas do acidente aéreo de 28 de novembro na Colômbia, em que morreu quase toda a equipa do Chapecoense.