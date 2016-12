Continuar a ler

Neymar sabe o que é ganhar os três troféus pelo Barcelona, já que há dois anos bateu a Juventus na final da Liga dos Campeões; o Ath. Bilbao na Taça do Rei; e foi campeão espanhol no sofá, conseguindo matematicamente o título na penúltima jornada.



2017 está quase aí e Neymar já pensa no que quer para o novo ano. O avançado brasileiro do Barcelona pede po15uco: "apenas" os mesmos títulos que conquistou pelos catalães na temporada 2014/15, quando levantou os troféus da liga espanhola, Taça do Rei e Liga dos Campeões."O meu desejo para 2017 é que ganhemos tudo e possamos de novo fazer o triplete", confessou Neymar, depois de ter participar num jogo particular com Robinho, no Brasil, onde se encontra a passar a quadra festiva.

Autor: João G. Oliveira