Continuar a ler

Neymar, Rafinha e Joan Capdevila e o ex-jogador Zico, entre outros,



O encontro, organizado pelo brasileiro Zico, destinou a maior parte das verbas angariadas aos familiares das vítimas do acidente aéreo de 28 de novembro na Colômbia, em que morreu quase toda a equipa do Chapecoense. Neymar, Rafinha e Joan Capdevila e o ex-jogador Zico, entre outros, homenagearam na quarta-feira o clube Chapecoense no 13.º Jogo das Estrelas, disputado no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, Brasil.O encontro, organizado pelo brasileiro Zico, destinou a maior parte das verbas angariadas aos familiares das vítimas do acidente aéreo de 28 de novembro na Colômbia, em que morreu quase toda a equipa do Chapecoense.

Não foi a primeira vez que Neymar falou do desejo de voltar ao futebol brasileiro mas o que mais surpreendeu nas declarações feitas pelo jogador do Barcelona na última noite, no âmbito da homenagem à Chapecoense, foi o nome do clube que quer representar. Não foi o Santos mas sim o Flamengo."Se gostava de representar Flamengo? Para mim seria uma grande honra", disse Neymar. Esse sonho foi também partilho por Rafinha: "Se Deus quiser algum dia jogarei no Flamengo".

Autores: Sandra Lucas Simões e Lusa