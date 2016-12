Continuar a ler

Entre os brasileiros, Renato Augusto será o representante da seleção brasileira, ao lado de alguns dos jogadores em destaque no último Brasileirão, como Dudu, Marinho, Camilo, Gustavo Scarpa, Vitinho, Réver e Juan.



Confirmados estão também estão confirmados Falcão, craque do futsal, e os ex-jogadores Aldair, Zinho, Sorín, Renato Gaúcho, Júnior e Cláudio Adão.



Neymar já confirmou que será um dos craques que na quarta-feira participará na 13.ª edição do Jogo das Estrelas, que em 2016 terá como palco o mítico Estádio do Maracanã e servirá como homenagem às vítimas do acidente de aviação que tirou a vida à esmagadora maioria dos dirigentes, técnicos e jogadores da Chpecoense.O craque do Barcelona encontra-se de férias no Brasil e já acordou com Zico, o principal organizador do evento, a participação numa particida que terá também como artistas convidados o argentino Juan Verón, presidente do Estudiantes de La Plata, Loco Abreu, um urguaio que fez história no Botafogo, e Capdevilla, que teve uma curta passagem pelo Benfica, após sagrar-se Campeão Europeu, em 2008, pela seleção espanhola.

Autor: João Lopes