Na hora de escolher um clube, a maioria dos jogadores olha para o seu estututo, condições financeiras oferecidas, ambiente do local, entre outros aspetos. Contudo, há quem também se encante por outros pormenores, como o francês Samir Nasri, que optou pelo Sevilha por algumas razões 'especiais'."Perguntei ao Jesús Navas, Silva e Nolito sobre o clube, a cidade e tudo era bom. A comida era boa, as mulheres eram muito bonitas... Falei com o Guardiola e ele disse-me que no Sevilha estava um treinador fantástico, o Juanma Lillo. Era só isso que precisava de saber. Era perfeito para mim", disse, em declarações à Football Club, a revista oficial do emblema espanhol.Contudo, em defesa do francês, houve também outros aspetos a pesar. "Tive uma boa pré-temporada, mas precisava de mudar de ares. O Guardiola queria que eu ficasse. Mas na época anterior tinha tido muitas lesões e queria algo novo. Falei com outros clubes e quando ouvi falar do Sevilha soube que tinha de vir para cá. Se sabes algo de futebol percebes que o Sevilha ajudou vários futebolistas a voltar ao topo", acrescentou.

Autor: Fábio Lima