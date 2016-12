Continuar a ler

O Torino reduziu a desvantagem aos 58 minutos, com um golo de Andrea Belloti, tendo Vlad Chiriches apontado, aos 70, o quarto golo do Nápoles.Depois de na semana passada ter feito um hat-trick na goleada por 5-0 na visita ao Cagliari, Mertens conseguiu hoje um póquer, ao apontar aos 80 minutos, o quinto tento da formação da casa.O resultado final foi estabelecido aos 84 minutos quando Iago Falqué converteu uma grande penalidade cometida por Callejón.O Nápoles subiu ao terceiro lugar da liga italiana, com 34 pontos, mais um que o Milan, que no sábado empatou sem golos na receção à Atalanta.O Bolonha impôs-se por 3-0 na visita ao Pescara, com golos de Adam Massima, aos sete minutos, Blerim Dzemaili (41) e Ladislav Krejci (57).A derrota mantém o Pescara na penúltima posição, com oito pontos, mais dois do que o Palermo, que ainda hoje joga com o Génova, e menos um do que o Crotone, que hoje foi derrotado por 2-0 pela Udinese com um bis de Cyril Thereau (43 e 61).No outro jogo disputado durante a tarde, o Chievo recebeu e venceu a Sampdoria por 2-1, com Riccardo Meggiorini e Sergio Pellissier a marcarem para a equipa da casa, aos nove e 41 minutos, e Patrik Schick a marcar para os visitantes, já em tempo de descontos (90+4)De manhã, um golo de Antonio Candreva, aos 47 minutos, assegurou o triunfo do Inter Milão na visita ao Sassuolo, num encontro em que o internacional português João Mário foi substituído por Banega aos 69 minutos, na formação nerazzurri.A liga italiana é liderada pela pentacampeã Juventus, próxima adversária do FC Porto na Liga dos Campeões, que no sábado venceu a Roma, segunda da tabela, com um golo do argentino Gonzalo Higuaín.