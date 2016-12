Continuar a ler

Enquanto Nani treinou à parte, o técnico do clube che, o italiano Cesare Prandelli, não contou na sessão de hoje com os lesionados Garay e Matt Ryan, enquanto Siqueira faltou à sessão de trabalho por precaução.Já Mangala regressou aos treinos, depois de recuperar da lesão que o afastou do último jogo do Valencia para o campeonato, da 15.ª jornada, na visita à Real Sociedad, que os bascos venceram por 3-2, a 10 de dezembro.Ao fim de 16 jornadas (o Valencia tem menos um jogo), o emblema che ocupa o 17.º lugar, com apenas 12 pontos, os mesmos do Sporting Gijon, o primeiro clube abaixo da 'linha de água'.