Nani já treinou esta sexta-feira e poderá estar apto para defrontar na terça-feira o Celta de Vigo, em jogo da Taça do Rei O avançado sofreu uma lesão muscular na primeira semana de dezembro e o departamento médico do Valencia, onde também alinha João Cancelo, informou na altura que só deveria estar em condições de regressar à competição no início de 2017.O brasileiro Aderlan Santos também trabalhou sem limitações aparentes, o que representa uma boa notícia para o treinador Cesare Prandelli, que está privado dos outros dois centrais, o francês Eliaquim Mangala e o argentino Ezequiel Garay, dois jogadores que já passaram pelo futebol português.

Autor: Lusa