O português explicou ainda o que disse aos jogadores no intervalo: "A minha mensagem foi a de que o jogo estava a ir numa direção em que tínhamos o controlo, mas era um controlo apático e nunca se sabe. Tínhamos de acelerar o jogo, pressionar mais alto. Fizemos isso a partir do primeiro minuto da segunda parte e, com o Mkhitaryan e o Martial, tivemos mais intensidade e marcámos o segundo e o terceiro golos".



José Mourinho mostrou-se satisfeito com a vitória desta segunda-feira diante do Sunderland, admitindo no entanto que o Manchester United esteve melhor no segundo tempo."Gostei da segunda parte mas não da primeira. Estava 1-0 ao intervalo e creio que houve um penálti claro a nosso favor. Apesar disso, acho que não merecíamos estar a ganhar. Na segunda parte podíamos ter marcado cinco ou seis golos. São três pontos, 12 pontos em quatro jogos. Já jogamos bem há muito tempo mas o que precisamos agora são pontos", frisou o técnico.

Autor: Luís Miroto Simões