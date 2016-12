Continuar a ler

"Por isso, vamos ver como terminamos a temporada. Não quero falar no quarto lugar porque acho que somos capazes de fazer melhor do que isso. Mas há o risco de não conseguirmos ficar no quarto lugar, pois a competição é muito difícil e as principais equipas têm as mesmas ambições que nós. É por isso que não quero falar em quarto, ou terceiro ou quinto", revelou Mourinho.O Manchester United está no 6.º lugar, com 30 pontos, a quatro do quarto classificado (Arsenal), a seis do terceiro (Manchester City) e a sete do segundo (Liverpool).