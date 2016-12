A cumprir a sua primeira temporada ao serviço do Manchester United, Zlatan Ibrahimovic conquistou há muito os adeptos, mas também José Mourinho se rendeu ao trabalho do sueco que já soma 16 golos pelos red devils."Estou realmente feliz por ele. Há muita gente que pode pensar que ele já não é um goleador aos 35 anos, não porque a Premier League não é a La Liga, mas 35 para ele é o mesmo do que 25. Ele joga bem, marca golos e estou feliz por ele", afirmou o treinador português esta sexta-feira, na antevisão do encontro com o Sunderland, agendado para o Boxing Day (segunda-feira, dia 26).E prosseguiu com os elogios: "Ele vai acabar a carreira em alta e não vai ser na América ou na China; vai terminar no top dos tops. Estou realmente satisfeito com ele. O seu registo é bom e ainda pode melhorar. Sem penáltis [entre os seus 16 golos marcados], o que é espantoso porque normalmente os outros jogadores que estão no topo dos marcadores têm muitos penáltis. Ele teve um penálti em 17 jogos da Premier League, por isso não poderia estar mais feliz por ele".

Autor: Sofia Lobato