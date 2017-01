Juan Mata e Marcus Rashford foram decisivos na sexta vitória consecutiva do Manchester United na Premier League, desta feita no terreno do West Ham (0-2) . Ambos saltaram do banco, o primeiro para abrir o marcador e o segundo para assistir Ibrahimovic, e assinaram novo sucesso do conjunto às ordens de José Mourinho, que admitiu que tudo poderia ter sido bem diferente."Tinha armas entre os suplentes, como Mata e Rashford, que foram decisivos em ambos os jogos a saltar do banco. É importante nestes encontros ter gente no banco capaz de mudar o jogo. Tive o 'feeling' de colocá-los de início mas pensei depois que seria melhor saírem do banco, quando todos estão a morrer, e a decisão provou-se correta", explicou o técnico português no final do encontro.Numa fase em que se sucedem os jogos na Premier League a um ritmo vertiginoso, Mourinho admitiu que esta série é agradável... mas apenas para quem não está dentro do relvado: "é difícil para todos jogar 48 horas depois. É excelente para os adeptos, para quem está em frente à televisão mas difícil para nós, especialmente para os jogadores. Foi mais difícil para eles [West Ham] porque a dada altura tinham só 10 elementos, mais difícil para nós porque com 11 temos de pensar e ter visão... Depois o cansaço também impede que tomemos boas decisões."

Autor: João Socorro Viegas