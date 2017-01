José Mourinho quer começar 2017 da mesma forma que terminou 2016: a ganhar, e dessa forma estabelecer um novo máximo enquanto treinador do Manchester United, atingindo as seis vitórias seguidas na Premier League.

Se o conseguir hoje, frente ao West Ham, em Londres, atingirá os 39 pontos à jornada 20, o que, não sendo um registo incrível, passará a ser o melhor desde que sir Alex Ferguson deixou de orientar o clube, no final da época 2012/13. Em 2013/14, com David Moyes, os reds tinham 34 pontos, e nas duas épocas seguintes, com Van Gaal, somavam 37 e 33 pontos, respetivamente, por esta altura. Van Gaal foi o último treinador do Manchester United a conseguir seis vitórias seguidas na liga inglesa, por duas vezes na época 2014/15, terminando na quarta posição.

Continuar a ler

Mas Mourinho não está apenas a tentar bater o seu antigo chefe, pois corre também atrás do registo do próprio Alex Ferguson, que na sua época de estreia no Manchester United, em 1986/87, tinha números bem piores à 20ª jornada, com apenas 5 vitórias, 7 empates e 8 derrotas. O escocês acabou essa época apenas na 11ª posição. Calendário complicado O recorde de vitórias seguidas do Manchester United na liga inglesa foi estabelecido por Alex Ferguson, na época de 2008/09, e vencendo hoje o West Ham passará a ser, claramente, o próximo objetivo de José Mourinho. A tarefa não será fácil, com o calendário a colocar no caminho do português o Liverpool (casa) e Manchester City (fora) para poder chegar aos 12 triunfos seguidos na liga.

Autor: José Carlos Freitas